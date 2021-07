Janša gosti kolege iz Višegrajske skupine SiOL.net Premier Janez Janša bo danes gostil kolege iz višegrajske četverice - Madžarske, Češke, Slovaške in Poljske. Osrednje teme pogovorov bodo prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU, konferenca o prihodnosti Evrope, razmere na Zahodnem Balkanu in ostale aktualne evropske teme, so sporočili iz vlade.

