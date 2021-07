Med maturanti iz Španije potrdili že več kot 100 okužb. NIJZ: Lahko bi šlo za različico delta SiOL.net Med udeleženci maturantskega izleta iz Dolenjske, ki so se iz španskega letovišča Lloret de Mar vrnili 3. julija, je bila do vključno sobote potrjena 101 okužba z novim koronavirusom. Preliminarni rezultati kažejo, da bi lahko šlo za različico delta, so pojasnili na NIJZ. Med gorenjskimi udeleženci izleta pa so za zdaj potrdili 20 okužb.

