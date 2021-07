Vse več okuženih dijakov, ki so se vrnili iz Španije, nekateri že odšli na Hrvaško #video SiOL.net Število okuženih z novim koronavirusom med dijaki iz Gorenjske in Dolenjske, ki so se ločeno vrnili iz Španije, in z njimi povezanih sekundarnih okužb narašča. Skupno so do vključno nedelje potrdili 134 okužb med udeleženci izletov. NIJZ je glede dijakov, ki so odšli naprej na oddih na Hrvaško, obvestila hrvaške organe, je povedala Eva Grilc z NIJZ.

