Ob 11.59 sta v Rimskih Toplicah v občini Laško trčili osebni vozili. Gasilci PGE Celje in PGD Laško so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovani osebi, odklopili akumulatorja in počistili cestišče. Ob 16.04 so v Trubarjevi ulici v Celju gasilci PGE Celje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili reševalcem NMP Celje dostop do onemogle osebe. Foto: FB/PGD Laško