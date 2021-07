Ob 15.50 je v Črnovi, občina Velenje, prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Posredovali so gasilci PGD Velenje, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč policiji. Reševalci NMP Velenje so udeležene pregledali na kraju dogodka in ugotovili, da niso poškodovani. Ob 13.38 je na Liptovski ulici v Slovenskih Ko ...