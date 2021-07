Včeraj ob 17.48 sta na lokalni cesti pri Ivandolu, občina Krško, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanim in reševalcem ter odklopili akumulatorja. Reševalci NMP Krško so oskrbeli štiri poškodovane osebe in jih prepeljali v SB Brežice. preberite več » ...