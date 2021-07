Klara Lukan srebrna na atletskem EP do 23 let Celje.info Celjska atletinja Klara Lukan je postala evropska podprvakinja do 23 let v teku na 5000 metrov. Klara Lukan je na evropskem atletskem prvenstvu do 23 let v teku na 5000 m s časom 15:44,0 osvojila srebrno medaljo. Pred njo je bila le Italijanka Nadia Battocletti (15:37,4), tretja je bila Nizozemka Diane Van Es (15:48,40). Klara Lukan je s tem potrdila dobro formo pred bližajočimi olimpijksimi igra ...

