Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Torek, 13.7.2021: MLADINSKA ULICA 45; NA GRIČU 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28; PRISOJNA ULICA 2, 3, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 5, 8: med 12:00 in 12:30 uro.

SLADKI VRH 2, GLAVNA CESTA: med 9:00 in 11:00 uro.

ŠTURM 1, ŠTURM: med 8:00 in 14:00 uro.

PESNICA ŽEL. POST., I- ...