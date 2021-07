Avditorij Portorož – Portorose in Občina Piran v soorganizaciji z RTV Slovenijo so v soboto, 10. julija 2021, v Amfiteatru Avditorija Portorož priredili 40. festival Melodije morja in sonca. Po letu dni premora in sprostitvah zaradi epidemije covida -19 si je festival v živo ogledalo dobrih tisoč gledalcev. Absolutna zmagovalka pa je postala Tatjana mihelj s pesmijo Ples v dežju.



