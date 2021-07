Pevka Tatjana Mihelj, Novogoričanka s stalnim bivališčem v Gorici – stanuje v Stražcah in že vrsto let sodeluje s goriškim Kulturnim domom –, je velika zmagovalka 40. festivala Melodije morja in sonca s pesmijo Ples v dežju. Pevka je sicer na sobotnem finalnem večeru v amfiteatru portoroškega Avditorija prejela enako število glasov kot Eva Boto s skladbo (napisal jo je Jan Plestenjak) Kdo ti bo du ...