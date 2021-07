Pogačar se veseli prostega dneva: Spanje, hrana in počitek 24ur.com Na zahtevni 15. etapi kolesarske dirke po Franciji je Tadej Pogačar svojo nalogo opravil izvrstno. Čeprav je na predzadnjem vzponu izgubil vse pomočnike, je zanesljivo zadržal rumeno majico vodilnega na Touru in ima znova več kot pet minut prednosti pred prvim zasledovalcem. Kolesarje čaka prosti dan, zadnji pred zaključnim tednom Toura in kratkega predaha sta se razveselila tudi slovenska junaka...

