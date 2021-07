Motorist si je nakopal za 1900 evrov kazni in 17 kazenskih točk Primorske novice V nedeljo dopoldne so policisti Specializirane enote za nadzor prometa pri Črnem Kalu ustavili 50-letnika, ki je med vožnjo z motornim kolesom storil več cestno-prometnih prekrškov. Policisti so mu izdali plačilni nalog v skupni vrednosti 1900 evrov in 17 kazenskih točk.

