Policisti PP Krško so bili včeraj nekaj pred 18. uro obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med Ivandolom in Golekom. Povzročil jo je 32-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil 42-letne voznice. Oba udeženca in štiri potnike so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugot ...