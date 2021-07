Navkljub hudemu debaklu njegovega zakona o vodah na nedeljskem referendumu Andrej Vizjak očitno ostaja minister za okolje in prostor. No, vsaj zaenkrat, je pa to postalo jasno po včerajšnjem delovnem kosilu vrha vladne koalicije ter pridruženih pri Janezu Janši, ko so se dobili Janša, Matej Tonin, Zdravko Počivalšek, Zmago Jelinčič Plemeniti in oba poslanca madžarske in italijanske narodnosti, Fer ...