Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv) V zadnjem mesecu so prišle na plano vse nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem čiste narave. Slednji so pred meseci na veliko protestirali pred parlamentom, saj jim je država ukinila sredstva s katerimi so se financirali in ga namenila tistim, ki so nujno potrebovali pomoč v času epidemije koronavirusa. Opozicija in nevladniki so ugotovili, da jim bo ...