V DZ razprava o dolgoročni podnebni strategiji - kakšna bo pot do podnebne nevtralnosti? RTV Slovenija DZ bo obravnaval resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji, ki Slovenijo skladno z evropskimi cilji in pariškim podnebnim dogovorom zavezuje k podnebni nevtralnosti do leta 2050. Razprava se bo predvidoma vrtela tudi okoli podlage za gradnjo JEK2.

