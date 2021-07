S&D: Zahtevamo pojasnila, zakaj se je Janša udeležil sestanka z mudžahidi 24ur.com Sodelovanje slovenskega premierja Janeza Janše na dogodku Free Iran World Summit je povzročilo ogorčenje Irana, zmedo in distanciranje v vrhu evropske diplomacije, sedaj pa so se oglasili še v evropski skupini Socialistov in demokratov (S&D), kjer zahtevajo pojasnila, zakaj je voditelj predsedujoče države Svetu EU sodeloval na dogodku, ki so ga organizirali iranski mudžahidi, povezani v Ljudsko o...

