Bo Fajonova dobila podporo? So Vizjaku šteti dnevi? 24ur.com Po strmoglavljenju novega zakona o vodah in referendumskem porazu vlade opozicija napoveduje politično ofenzivo. Pred sredinim sestankom opozicije so na mizi vse opcije, največ pa se govori o ponovnem poskusu izglasovanja konstruktivne nezaupnice vladi ter namigih predsednice SD Tanje Fajon, da je pripravljena sprejeti ponudbo, da nastopi kot kandidatka za novo mandatarko. Pa ima dovolj podpore? ...

