Za nami je pestra noč. Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh? SiOL.net Včeraj zvečer je Slovenijo z zahoda prešla hladna fronta in poskrbela za pestro vremensko dogajanje. Državo so zajele krajevne plohe in neurja z vetrom, silovitimi nalivi in manjšo točo. Čez dan bodo padavine po vsej državi oslabele, a spremenljivo vreme s krajevnimi plohami se bo nadaljevalo v prihodnjih dneh.

Sorodno













































Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Tanja Fajon

Marjan Šarec

Kristjan Čeh