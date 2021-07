Pahor, Kluge in Poklukar o pomembnosti cepljenja Vlada RS Minister Poklukar je danes sprejel regionalnega direktorja Urada SZO za Evropo dr. Hansa Henrija P. Klugeja, ki se v Sloveniji mudi v sklopu konference in je eden od glavnih govornikov na enem izmed osrednjih dogodkov na področju zdravja v času slovenskega predsedovanja Svetu EU: na konferenci na visoki ravni, ki bo potekala od 15. do 16. julija 2021 in bo osredotočena na uvajanje inovativnih rešitev za krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov.

