Von der Leyen: EU danes dobila načrt za uresničitev podnebnih ciljev Primorske novice Evropa se je zavezala, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna. EU ima sedaj konkreten načrt, da to uresniči, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je v Bruslju danes predstavila zakonodajni sveženj ukrepov za zmanjšanje izpustov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030, imenovan Pripravljeni na 55.

