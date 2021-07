Minister Vizjak: »Prizadevali si bomo za hitro in ambiciozno izvajanje agende zelenega dogovora« Vlada RS Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na zasedanju Odbora za okolje, zdravje in varno hrano Evropskega parlamenta predstavil program in prednostne naloge slovenskega predsedovanja na področju okolja in podnebnih sprememb. Poudaril je ključni prednostni nalogi - zakonodajni sveženj Fit for 55 (znižanje emisij toplogrednih plinov za 55 % do 2030) in Mednarodno podnebno konferenco novembra v Glasgowu.

