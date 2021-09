V Parku Zvezda v Ljubljani ob Sidru bodo danes ob 17. uri Socialni demokrati skupaj z občankami in občani tradicionalno počastili državni praznik - Dan vrnitve Primorske k matični domovini. Ob podpori Partizanskega pevskega zbora bodo zapeli primorsko himno - Vstala Primorska in tako čestitali vsem državljankam in državljanom Slovenije ob državnem prazniku.