Pahor ob dnevu vrnitve Primorske izpostavil sožitje med Slovenci in Italijani Primorske novice Urad predsednika republike je ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini v predsedniški palači pripravil dan odprtih vrat. Kot je ob tem zapisal predsednik republike Borut Pahor, danes Slovenci in Italijani živimo v sožitju kot dobri sosedje in prijatelji. "Zgodovine ne moremo spreminjati, lahko pa skupaj ustvarjamo prihodnost," je dodal.

