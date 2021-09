Polom Barcelone, rekordi in razočaranje za Ronalda, Slovenci brez zmage SiOL.net Začela se je liga prvakov. Bayern je v derbiju večera s kar 3:0 opravil Barcelono, ki je prvič po 17 letih v tem tekmovanju igrala brez Lionela Messija. Cristiano Ronaldo je po 12 letih oblekel dres Manchester Uniteda in takoj zadel, a ob tem ostal praznih rok v Švici (2:1). Na delu je bil tudi Benjamin Šeško, ki je ob debiju s Salzburgom remiziral na gostovanju pri Sevilli (1:1). Do točke sta prišla tudi Josip Iličić, ki je z Atalanto remiziral proti Villarrealu (2:2), Benjamin Verbič pa se je s kijevskim Dinamom z Benfico razšel brez zadetkov.

