Sinoči ob 21.50 je na Seidlovi cesti v Novem mestu osebno vozilo trčilo v peško. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila ter pomagali usmerjati promet. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano peško oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico. preberite več » ...