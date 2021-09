Slovenski kapetan: Morali bomo biti agresivni in potrpežljivi SiOL.net Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo ob 19. uri s Čehi udarila za polfinale evropskega prvenstva. Zmagovalec se bo iz Ostrave preselil v Katovice, kjer se bo za finale v soboto pomeril z aktualnimi svetovnimi prvaki Poljaki. Slovenski kapetan Tine Urnaut pred Češko, ki ima na tribunah bučno spodbudo domačih navijačev, opozarja na to, da bo treba biti agresiven in potrpežljiv. V torek so si polfinale zagotovili tudi branilci naslova Srbi, v polfinalu jim bodo nasproti stali Italijani ali Nemci.

