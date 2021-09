V novi številki revije Demokracija pišemo, da je predsednik slovenske vlade Janez Janša na Poljskem prejel prestižno nagrado osebnost leta 2020 Srednje in Vzhodne Evrope. Ugotavljamo, da so se pod sedanjo vlado finančna sredstva za občine izdatno povečala. Spominjamo, kako so že pred trídesetimi leti levičarski sindikati delovali proti interesom delavcev. Objavljamo intervjuja s sociologom in deka ...