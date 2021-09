Piše: Nina Žoher (Nova24tv) Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v pogovoru za Odmeve glede nasilnega protesta, do katerega je prišlo na račun nasprotovanja pogoju PCT povedal, da so bili najbolj srboriti nasilneži pridržani. “Kot mi je znano, so bili vzeti vzorci predmetov, ki so bili zalučani v parlament, tako da bo možno tudi po DNK odkrivati, kdo je bil storilec. Verjamem, da bo preiskava ...