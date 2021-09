Ministra v Mlekarni Celeia o izzivih in prihodnosti slovenske živilsko-predelovalne industrije Celje.info Ministra Podgoršek in Andrijanič sta se med obiskom Mlekarne Celeia seznanila z izzivi in težavami, s katerimi se sooča slovenska mlečna industrija V sklopu vladnega obiska ...

Sorodno

































































Oglasi