Slovenska kulinarična mojstrica Ana Roš iz Hiše Franko se je po izboru kulinaričnih poznavalcev uvrstila visoko na lestvico najboljših kuharjev na svetu The Best Chef Awards 2021, in sicer na sedmo mesto. Poleg tega je bila njena kolegica v Hiši Franko Maša Salopek razglašena za najboljšo slaščičarko na svetu. Roševa, ki je letos na lestvici najvišje uvrščena kuharica, se je glede na lanski seznam ...