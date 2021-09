Slovenska kulinarična mojstrica Ana Roš iz Hiše Franko se je uvrstila v deseterico najboljših svetovnih kuharjev po izboru The Best Chef Awards 2021, kjer na ugledni lestvici zaseda sedmo mesto. V primerjavi z lanskim seznamom je pridobila enajst mest in je tako tudi najvišje uvrščena kuharica. Od najboljših italijanskih kuharjev sta se najbolje uvrstila Massimo Bottura, ki je bil šestnajsti in Ma ...