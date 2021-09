Objavljen poziv k organiziranemu ribolovu zimskih jat cipljev Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na enotnem državnem portalu objavilo javni poziv za prijavo k udeležbi pri organiziranem ribolovu zimskih jat cipljev v portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu. Ribolov zimskih jat cipljev poteka v času od 1. decembra 2021 do 30. aprila 2022.

