Za »zdravje in varnost« na področju ribištva dobrih 135.000 evrov Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo drugi javni razpis za ukrep zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji (OP ESPR) za obdobje 2014-2020. Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 135.692,10 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 101.769,07 evrov, prispevek Slovenije pa 33.923,03 evrov.

