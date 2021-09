Janša: To je dobra priložnost za Slovenijo SiOL.net Slovenija se je danes na vrhu skupine sredozemskih članic EU Med7 pridružila tej skupini. Slovenski premier Janez Janša je dejal, da je članstvo v skupini, ki se je preimenovala v EUMED, dobra priložnost za Slovenijo, ki trenutno predseduje Svetu EU. Voditelji so se sicer zavzeli za spopad s podnebno in okoljsko krizo.

Sorodno





Oglasi