Predsednik vlade Janez Janša na 8. vrhu Sredozemskih držav Demokracija Piše: C. R. Spoštovani, predsednik vlade Janez Janša se je danes udeležil 8. vrha Sredozemskih držav v Atenah, na katerem se je MED-7 razširil z Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in se tudi preimenoval v EUMED. Njene sedanje članice so Španija, Ciper, Grčija, Francija, Italija, Malta in Portugalska. Vključitev Slovenije je plod njenega prizadevanja za večjo prisotnost v sredozemskem prostor ...

Sorodno











Oglasi