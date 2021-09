Predsednik vlade Janez Janša se je danes udeležil 8. vrha Sredozemskih držav v Atenah, na katerem se je MED-7 razširil z Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in se tudi preimenoval v EUMED. “To je poseben trenutek za nas. Do širitve MED-7 prihaja v ključnem trenutku in v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. Ta trenutek daje Sloveniji novo možnost in priložnost za koordiniranje odprtih zade ...