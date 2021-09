Petkovi protivladni protestniki vložili kazensko ovadbo zoper Janeza Janšo RTV Slovenija Petkovi protestniki so na tokratnem shodu napovedali vložitev ovadbe zoper premierja Janeza Janšo. Kot razlog navajajo "jasne indice korupcije in zlorabe položaja". Ob tem so obsodili izjave ministra Hojsa, ki je protestniško gibanje primerjal s fašizmom.

