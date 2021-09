Petkovi protestniki vložili kazensko ovadbo zoper Janšo Primorske novice Petkovi protestniki so se včeraj znova zbrali na Trgu republike in ob današnjem rojstnem dnevu premierja Janeza Janše zoper njega vložili kazensko ovadbo zaradi suma korupcije, so sporočili iz Protestne ljudske skupščine. Ob tem so poudarili tudi pomembnost nenasilnega reševanja konfliktov.

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Janez Janša Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Aleš Hojs

Dunja Jadek Pensa