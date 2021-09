Milan Kučan prišel na protest, na katerem so razkrili kazensko ovadbo Janše (FOTO) Reporter Petkovi protestniki so se včeraj znova zbrali na Trgu republike in ob današnjem rojstnem dnevu premierja Janeza Janše zoper njega vložili kazensko ovadbo zaradi suma korupcije, so sporočili iz Protestne ljudske skupščine. Ob tem so poudarili tudi pomembno

Sorodno

























Oglasi