Po treh dneh so se vrnili na Zemljo #video SiOL.net Četverica ljubiteljskih astronavtov, ki je v vesolje poletela z raketo zasebnega vesoljskega podjetja Space X, se je v soboto zvečer varno vrnila nazaj na Zemljo. Po treh dneh so tako uspešno zaključili prvo vesoljsko odpravo, v kateri so sodelovali zgolj amaterji, poročajo tuje tiskovne agencije.

