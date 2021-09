Kraljica Elizabeta je dvanajstič prababica! Britanska princesa Beatrice se je razveselila prvorojenk Večer Britanska princesa Beatrice in njen soprog Edoardo Mapelli Mozzi sta se razveselila rojstva hčerke, so danes sporočili iz Buckinghamske palače. Vnukinja kraljice Elizabete II. je hčerko rodila v soboto v londonski bolnišnici Chelsea in Westminster, poročajo tuje tiskovne agencije.

