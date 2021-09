Na poljsko-beloruski meji našli trupla več migrantov Dnevnik Na obmejnem območju med Poljsko in Belorusijo so v nedeljo našli trupla štirih migrantov. Poljska je v odzivu Belorusijo in Rusijo obtožila, da organizirano pošiljata migrante na Poljsko.

