Predsedniki strank LMŠ, SD, Levice in SAB uskladili sporazum o povolilnem sodelovanju RTV Slovenija Kot so sporočili iz opozicijske četverice LMŠ, SD, SAB, Levica so predsedniki strank besedilo sporazuma parafirali. Po potrditvi sporazuma na organih vseh štirih strank bodo voditelji opozicije sporazum podpisali v prihodnjem tednu.

