Biden in Macron sta se po sporu glede podmornic zavzela za obnovitev zaupanja 24ur.com Ameriški predsednik Joe Biden in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se v telefonskem pogovoru strinjala, da bosta skušala po sporu glede prodaje podmornic Avstraliji s poglobljenimi pogovori obnoviti zaupanje. V okviru teh prizadevanj se bosta srečala konec oktobra, so sporočili iz Bele hiše.

