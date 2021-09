Ob 10.56 je na Ulici bratov Greifov v Mariboru pri delu prišlo do eksplozije. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj nesreče, s detektorjem nevarnih plinov pregledali prostore in nudili pomoč reševalcem NMP Maribor pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.