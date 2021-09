Lekarniški farmacevti ob današnjem 17. dnevu slovenskih lekarn v ospredje postavljajo ženske. V lekarniški zbornici in farmacevtskem društvu opozarjajo na pravilno in dosledno uporabo predpisanih zdravil, pri samozdravljenju pa na pravilno izbiro zdravila brez recepta in na ustreznost samozdravljenja v obdobju nosečnosti in dojenja. Najpogostejše zdravstvene težave žensk poleg osteoporoze in raka ...