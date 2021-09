Kauzer napada novo kolajno, Terčeljeva brani naslov SiOL.net Na svetovnem slalomskem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v Bratislavi se bodo danes pomerili kajakaši in kajakašice. Slovenci spet računajo na visoke uvrstitve, glavna aduta bosta Peter Kauzer, Hrastničan bo poskušal osvojiti svojo četrto posamično kolajno na prvenstvih, in Eva Terčelj, ki bo branila zlato odličje iz Seu d'Urgella.

