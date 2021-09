Kauzer BENTIL nad sodniki: VEDNO eni in isti, tako NE GRE več naprej! Ekipa Slovenski kajakaši in kajakašice so na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah ostali brez želenih uvrstitev. Edini se je v finale uvrstil Peter Kauzer, ki pa nato ni sestavil vožnje brez napake, prislužil si je 52 kazenskih sekund, kar ga je pahnilo na osmo mesto. Po mnenju Hrastničana sodniška odločitev ni bila pravilna.



