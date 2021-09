Savšek in Božič v polfinale z drugim in četrtim časom Ekipa Slovenska kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič sta se zanesljivo prebila v polfinale na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v slovaški Bratislavi. Savšek je v kvalifikacijah zabeležil drugi, Božič pa četrti čas. V ženski konkurenci se je v polfinale uspelo uvrstiti Alji Kozorog.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

























Oglasi